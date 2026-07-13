Elecon Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elecon Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,82 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Elecon Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at