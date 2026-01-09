Elecon Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elecon Engineering stellte am 08.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elecon Engineering ein EPS von 4,79 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Elecon Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at