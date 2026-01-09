|
09.01.2026 06:31:28
Elecon Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Elecon Engineering stellte am 08.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elecon Engineering ein EPS von 4,79 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Elecon Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.