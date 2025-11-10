Elecster gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Elecster hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,88 Prozent auf 7,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at