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09.11.2026 06:31:29
Electra Battery Materials präsentierte Quartalsergebnisse
Electra Battery Materials ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electra Battery Materials die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CAD gegenüber -0,270 CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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