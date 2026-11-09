Electra Battery Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Electra Battery Materials ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electra Battery Materials die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CAD gegenüber -0,270 CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at