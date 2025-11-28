Electra Consumer Products (1970) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Electra Consumer Products (1970) lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,28 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,31 ILS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 2,03 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,98 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at