Electra Consumer Products (1970) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Electra Consumer Products (1970) hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,10 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electra Consumer Products (1970) 0,880 ILS je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electra Consumer Products (1970) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Milliarden ILS im Vergleich zu 1,76 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at