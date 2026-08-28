Electra Gruppen AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Electra Gruppen AB lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Electra Gruppen AB -1,810 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Electra Gruppen AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,05 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at