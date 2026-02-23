Electra Gruppen AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electra Gruppen AB äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,35 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electra Gruppen AB 1,34 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,39 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,42 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,790 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,40 Milliarden SEK belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,690 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren 0,220 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,21 Prozent auf 4,73 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,67 Milliarden SEK gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 6,250 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4,70 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at