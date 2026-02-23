23.02.2026 06:31:29

Electra Gruppen AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electra Gruppen AB äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,35 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electra Gruppen AB 1,34 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,39 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,42 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,790 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,40 Milliarden SEK belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,690 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren 0,220 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,21 Prozent auf 4,73 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,67 Milliarden SEK gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 6,250 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4,70 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen