Electra Gruppen AB präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,81 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -4,620 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,11 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at