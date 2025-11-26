|
Electra Real Estate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Electra Real Estate hat sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,670 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,0 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,4 Millionen ILS.
