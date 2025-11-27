|
27.11.2025 06:31:28
Electra stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Electra hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,47 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,11 Milliarden ILS umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
