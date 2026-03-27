Electra stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electra ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electra die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,640 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,27 Milliarden ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Milliarden ILS ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,19 ILS beziffert, während im Vorjahr 2,91 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,33 Milliarden ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,95 Milliarden ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at