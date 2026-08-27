Electra vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Electra hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,21 ILS. Im letzten Jahr hatte Electra einen Gewinn von 0,710 ILS je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,00 Milliarden ILS im Vergleich zu 3,41 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at