Electra lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 ILS erwirtschaftet worden.

Electra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,47 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at