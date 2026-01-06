CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
06.01.2026 10:48:31
Electric car discounts are unsustainable, says industry group
The SMMT warned of a growing gap between consumer demand and the government's ambitions for EVs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!