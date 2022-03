Electric Last Mile Solutions A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electric Last Mile Solutions A hat am 02.03.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,630 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,653 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 10,69 Millionen USD taxiert.

