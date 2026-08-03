Electric Power Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Electric Power Development hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 155,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 284,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 280,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at