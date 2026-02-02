Electric Power Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Electric Power Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 118,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electric Power Development 171,03 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,88 Prozent auf 293,15 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 318,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at