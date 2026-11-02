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02.11.2026 06:31:29
Electric Power Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Electric Power Development hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Electric Power Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 157,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61,14 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 411,18 Milliarden JPY gegenüber 321,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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