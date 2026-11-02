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02.11.2026 06:31:29
Electric Power Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Electric Power Development hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electric Power Development ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electric Power Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,58 Milliarden USD im Vergleich zu 2,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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