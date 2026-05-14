Electric Power Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Electric Power Development hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 139,15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 70,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 317,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 11,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 325,51 JPY gegenüber 505,64 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Electric Power Development im vergangenen Geschäftsjahr 1 182,26 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electric Power Development 1 316,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at