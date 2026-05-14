Electric Power Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Electric Power Development hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electric Power Development 0,460 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,16 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,85 Milliarden USD – eine Minderung um 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,64 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at