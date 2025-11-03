|
03.11.2025 06:31:29
Electric Power Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Electric Power Development lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 61,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 125,04 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 321,12 Milliarden JPY – eine Minderung von 15,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 381,67 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
