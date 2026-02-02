Electric Power Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Electric Power Development gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at