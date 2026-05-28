Electric Royalties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electric Royalties hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at