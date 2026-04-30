|
30.04.2026 06:31:29
Electrical Industries Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Electrical Industries Company Registered hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Electrical Industries Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 SAR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electrical Industries Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 661,4 Millionen SAR im Vergleich zu 506,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!