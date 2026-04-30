30.04.2026 06:31:29

Electrical Industries Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Electrical Industries Company Registered hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Electrical Industries Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 SAR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electrical Industries Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 661,4 Millionen SAR im Vergleich zu 506,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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