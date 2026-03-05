|
Electrical Industries Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Electrical Industries Company Registered veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,19 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electrical Industries Company Registered 0,090 SAR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 698,2 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 444,3 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,570 SAR. Im Vorjahr waren 0,360 SAR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 2,30 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte Electrical Industries Company Registered 1,99 Milliarden SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
