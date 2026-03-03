TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
03.03.2026 08:28:22
Electricity: TotalEnergies partners with AllianzGI to develop 800 MW of battery storage projects in Germany
TotalEnergies is selling to Allianz 50% of its stake in 11 battery storage projects currently under construction in Germany.These 11 projects, representing a total investment of €500 million, will be operational by 2028.Download the Press ReleaseWeiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
