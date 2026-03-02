Electricity Generating: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Electricity Generating hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,67 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electricity Generating -0,200 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,37 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,59 Milliarden THB umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,98 THB, nach 10,28 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 32,09 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 40,32 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at