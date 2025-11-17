Electricity Generating: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Electricity Generating hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,68 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,47 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,93 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at