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17.08.2026 06:31:29
Electricity Generating: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Electricity Generating hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,26 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,10 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,00 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 9,89 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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