Electricity Generating: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Electricity Generating hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,68 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,94 Prozent auf 5,47 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,93 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at