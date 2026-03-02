Electricity Generating: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Electricity Generating hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 18,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 282,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahr 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 975,87 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at