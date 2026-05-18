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18.05.2026 06:31:29
Electricity Generating: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Electricity Generating lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electricity Generating ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 261,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electricity Generating 275,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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