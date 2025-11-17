Electricity Generating gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Electricity Generating hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 169,4 Millionen USD, gegenüber 313,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at