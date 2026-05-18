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18.05.2026 06:31:29
Electricity Generating gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Electricity Generating präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Electricity Generating hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,79 THB je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electricity Generating in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,28 Milliarden THB im Vergleich zu 9,35 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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