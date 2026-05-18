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18.05.2026 06:31:29
Electricity Generating hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Electricity Generating hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 THB gegenüber 6,79 THB im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Electricity Generating im vergangenen Quartal 8,28 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electricity Generating 9,35 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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