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18.05.2026 06:31:29
Electricity Generating legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Electricity Generating veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electricity Generating ein EPS von 6,79 THB je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,35 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,28 Milliarden THB.
Redaktion finanzen.at
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