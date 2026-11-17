Electricity Generating hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,39 THB. Im Vorjahresviertel hatte Electricity Generating -1,250 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Electricity Generating mit einem Umsatz von insgesamt 8,70 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,47 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 58,96 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,72 THB prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9,05 Milliarden THB gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at