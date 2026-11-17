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17.11.2026 06:31:28
Electricity Generating präsentierte Quartalsergebnisse
Electricity Generating hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electricity Generating -0,150 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 261,5 Millionen USD gegenüber 169,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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