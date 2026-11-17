Electricity Generating hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electricity Generating -0,150 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 261,5 Millionen USD gegenüber 169,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at