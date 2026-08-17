Electricity Generating: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Electricity Generating hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 THB, nach 4,10 THB im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 9,00 Milliarden THB, gegenüber 9,89 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at