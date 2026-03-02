Electricity Generating verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Electricity Generating veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Electricity Generating vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,37 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 9,59 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,98 THB gegenüber 10,28 THB im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Electricity Generating im vergangenen Geschäftsjahr 32,09 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electricity Generating 40,32 Milliarden THB umsetzen können.

