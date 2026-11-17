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17.11.2026 06:31:28
Electricity Generating: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Electricity Generating hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,39 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -1,250 THB je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Electricity Generating im vergangenen Quartal 8,70 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electricity Generating 5,47 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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