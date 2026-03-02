Electricity Generating zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Electricity Generating hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Electricity Generating hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,67 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,13 Prozent auf 7,37 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,59 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,98 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 10,28 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,09 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 40,32 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

