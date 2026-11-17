Electricity Generating hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 11,39 THB gegenüber -1,250 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 8,70 Milliarden THB gegenüber 5,47 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,72 THB gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 9,05 Milliarden THB geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at