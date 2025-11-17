|
17.11.2025 06:31:29
ELECTRO ACO ALTONA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ELECTRO ACO ALTONA äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,64 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 BRL je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 140,2 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
