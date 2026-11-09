Electro Aco Altona präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Electro Aco Altona hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,29 BRL. Im letzten Jahr hatte Electro Aco Altona einen Gewinn von 1,79 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 153,8 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at