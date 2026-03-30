ELECTRO ACO ALTONA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ELECTRO ACO ALTONA lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,55 Prozent auf 123,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 146,6 Millionen BRL gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,83 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 3,08 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ELECTRO ACO ALTONA mit einem Umsatz von insgesamt 556,05 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 564,24 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um -1,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at