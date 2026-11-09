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09.11.2026 06:31:29
ELECTRO ACO ALTONA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ELECTRO ACO ALTONA ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ELECTRO ACO ALTONA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,26 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ELECTRO ACO ALTONA 1,63 BRL je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,2 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 153,8 Millionen BRL ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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