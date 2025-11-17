Electro Aco Altona veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Electro Aco Altona lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,80 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electro Aco Altona ein EPS von 0,920 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 140,2 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

